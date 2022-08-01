ФОТОФАКТ В Пскове на перекрёстке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной образовался провал
Огромная дыра появилась на пешеходной стороне перекрёстка улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной. В этом месте провалилась земля. Место провала не огорожено.
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