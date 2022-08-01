Участники форума «Истоки» примут участие в большой исторической реконструкции
Участники третьей смены примут участие в большой исторической реконструкции «Александрова дорога», сообщил Псковскому агентству информации руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи Иван Радько.
Мероприятие пройдет в семи регионах Российской Федерации: Переславль-Залесский, Москва, Волоколамск, Торжок, Валдай, Великий Новгород и дер. Самолва, Псковская область.
В Псковской области реконструкция пройдет 20 августа, где гостей будет ждать активная программа.
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