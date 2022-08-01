В 38 псковских дворах установят детские площадки

22:11, 01 августа 2022, ПАИ

В эфир радиостанции «Седьмое небо» был приглашён начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий. Разговор шёл о масштабной установке детских игровых площадок в Пскове.

«Я вас приятно удивлю. Площадок будет даже больше, чем вы сказали. В адресной программе – 38 дворов. Детские площадки в себя включают пять элементов: домик-беседка, детский игровой комплекс «Фантазия» (горка), песочница, качели на деревянной стойке и деревянный транспорт-кабриолет. Сейчас идёт подготовка дворов под их установку. В некоторых дворах площадки уже устанавливают.

В Пскове ещё не было такого масштабного восстановления детских площадок. Благодаря поддержке губернатора Псковской области это стало возможным. Площадки будут посыпаны песком для безопасности детей», – рассказал Александр Грацкий.