2 августа в Пскове откроют лучный тир
2 августа по приглашению Дома Офицеров будет выставлен лучный тир возле «Зелёного театра». Об этом паблику «Афиша Псков» сообщил организатор фестиваля «Хельга» Василий Мизгирев.
Тир приглашает всех желающих от мала до велика (5+) пострелять из луков и арбалетов.
Тир будет работать с 11.30 примерно до 15.00.
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