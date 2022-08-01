Работу блошиного рынка организуют в Пскове
13 августа на территории МАУ «Центр туризма и творческих индустрий» с 10.00 до 15.00 будет организован блошиный рынок.
Барахолки в советское время существовали практически в каждом городе, в Пскове долгое время была своя постоянная барахолка на ул. Пушкина
На блошином рынке продаются пусть не новые вещи, но здесь можно сделать интересные находки: неожиданные атрибуты прошлого, винтажные, антикварные, брендовые вещи.
Организаторы приглашают коллекционеров к участию.
Регистрация участников и вопросы по тел. +7(8112) 29-01-01.
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