Работу блошиного рынка организуют в Пскове

23:00, 01 августа 2022, ПАИ

13 августа на территории МАУ «Центр туризма и творческих индустрий» с 10.00 до 15.00 будет организован блошиный рынок.

Барахолки в советское время существовали практически в каждом городе, в Пскове долгое время была своя постоянная барахолка на ул. Пушкина

На блошином рынке продаются пусть не новые вещи, но здесь можно сделать интересные находки: неожиданные атрибуты прошлого, винтажные, антикварные, брендовые вещи.

Организаторы приглашают коллекционеров к участию.

Регистрация участников и вопросы по тел. +7(8112) 29-01-01.