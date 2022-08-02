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Общество

В Пскове сегодня изменится схема движения по улице Юбилейной

В Пскове 2 августа с 9:30 до 11:30 в связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня ВДВ, будет закрыто движение автотранспорта по улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до площади Победы, сообщили в официальной группе региона в соцсети «ВКонтакте».

Также изменится схема движения общественного автотранспорта:

Автобусы маршрутов № 2, 5, 6, 16 будут следовать с ул. Юбилейной по Рижскому проспекту, пл. Ленина, Октябрьскому проспекту, ул. Вокзальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Движение автобусов по маршрутам № 8 и 8а будет закрыто.

Автобус маршрута № 19 с рейсами в 10:26 и 11:10 от «Цементного склада» будет следовать по ул. Народной, ул. Р. Люксембург, ул. М. Горького до пл. Ленина (разворот), от пл. Ленина в 10:48 – по ул. М. Горького, ул. Р. Люксембург, ул. Народной и на «Цементный склад»; с 11:32 от пл. Ленина будет следовать по действующей схеме движения.

Автобус маршрута № 107 Псков – Палкино от автовокзала в 11:15 будет следовать по ул. Вокзальной, ул. 128-й Стрелковой Дивизии и далее по маршруту. Автобус маршрута № 207 Псков – Печоры в 9:05 из Печор будет следовать на вокзал через площадь Ленина.

Автобус маршрута № 163 Рокоссовского – «Весна 80» в 9:55 от садов будет следовать по ул. Советской Армии, ул. Вокзальной, ул. Бастионной, ул. Гагарина, Октябрьскому проспекту и далее по действующему маршруту.

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