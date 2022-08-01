Стали известны итоги фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины»
Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» ежегодно проходит в Пушкинских Горах с 26 по 31 июля. В 2022 г. это был уже ХХI фестиваль.
Одно из рейтинговых, очень серьёзных многосоставных фольклорных мероприятий, фестиваль традиционно включает в себя обширную конкурсную программу.
Члены жюри – известные фольклористы и этнографы Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова.
Фестиваль третий год проводится в дистанционном формате, однако конференция участников проходила онлайн с докладами и вопросами от высокопоставленного жюри.
В номинации «Исследователи» в возрастной категории от 10 до 13 лет диплом I степени получила Анна Уйба из Пскова.
Все остальные места распределились в номинациях между участниками из Вологды, Черповца, Перми и других городов.
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