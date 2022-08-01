Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стали известны итоги фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины»

Строгое жюри фестиваля. Фото: Вконтакте

Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» ежегодно проходит в Пушкинских Горах с 26 по 31 июля. В 2022 г. это был уже ХХI фестиваль.

Одно из рейтинговых, очень серьёзных многосоставных фольклорных мероприятий, фестиваль традиционно включает в себя обширную конкурсную программу.

Члены жюри – известные фольклористы и этнографы Санкт-Петербурга, Москвы и Пскова.

Фестиваль третий год проводится в дистанционном формате, однако конференция участников проходила онлайн с докладами и вопросами от высокопоставленного жюри. 

В номинации «Исследователи» в возрастной категории от 10 до 13 лет диплом I степени получила Анна Уйба из Пскова.
Все остальные места распределились в номинациях между участниками из Вологды, Черповца, Перми и других городов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 августа 2022

Стали известны итоги фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины»
01 августа 2022

Работу блошиного рынка организуют в Пскове
01 августа 2022

2 августа в Пскове откроют лучный тир
01 августа 2022

ФОТОФАКТ В Пскове на перекрёстке улиц Кузбасской дивизии и Юбилейной образовался провал
01 августа 2022

Островский клуб «Допризывники» продемонстрировал ребятам из Центра «Авангард» строевую подготовку
01 августа 2022

День образования Псковского района отметили в Родинском доме культуры
01 августа 2022

Умерла худрук ансамбля «Берёзка» Мира Кольцова
01 августа 2022

Установку новых детских площадок в Пскове планируют завершить до конца августа

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...