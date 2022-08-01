Исследуя древние погребения Псковской области, учёные столкнулись с загадкой

23:39, 01 августа 2022, ПАИ

Ученые из Института археологии РАН при обследовании могильников в Псковской области обнаружили следы использования высокотехнологичного оборудования в древних захоронениях. Что это были за конструкции и какой народ их использовал, для ученых пока загадка. Об этом пишет «Российская гаета».

На территории Псковской области ученым давно известны длинные курганы, их таких называют из-за насыпей удлиненной формы. Погребения датируются V-XI веками. Внутри курганов находятся сосуды, в которых погребены человеческие останки. Долгое время для ученые рассматривали это просто как необычный способ захоронения.

Но не сказать, чтобы сильно удивлялись. Захоронения в курганах часто довольно причудливы, например, в Эрмитаже есть целый зал, посвященный могильнику под курганом так называемого «Алтайского принца», там было мумифицировано тело, лошадь, а в могильнике имелась колесница.

В общем, до последних лет захоронения в сосудах просто были отличительной чертой археологической культуры, выделенной под Псковом. Но в этом году, когда специалисты Института археологии РАН, обследовали урну из погребальной насыпи в районе Верхневолжских озер с помощью компьютерной томографии, они выяснили, что внутри находятся не разрозненные костные останки, а целые кости, лежащие в определенном порядке, сообщает РИА Новости со ссылкой на ученых. Более того, исследователи обратили внимание, что останки очень аккуратно обожжены.

Чтобы понять, насколько возможно столь аккуратно обжечь кости, ученые попробовали кремировать в полевых условиях свинью. И пришли к выводу, что известные науке технологии V-XI веков не позволяли достичь такого эффекта. Ученые предположили, что тела обжигались не на кострах, а в каком-то подобии крематориев, причем, при очень высокой температуре.

Какова была конструкция этих устройств, ученые сказать затрудняются. Точно также и неизвестно, что за народ оставил после себя курганы с погребальными урнами. Версий две. Так, рассматривается вариант, что это были кривичи (представители восточно-славянских племен). Также ученые не исключают, что это были люди из племени чудь (предки финнов).