Михаил Ведерников встретился с лучшим муниципальным служащим региона

08:29, 02 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с победителем регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» Екатериной Архиповой. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Вместе с победительницей конкурса они обсудили впечатления от конкурсных испытаний, а также разработанный Екатериной проект благоустройства общественного пространства Опочки.

Екатерина Архипова отметила, что участвовать в конкурсе было сложно, но интересно. «Мой проект затрагивал людей, он был о территории, о людях, о том, как сделать, чтобы приоритетом стал человек», — рассказала она.

Михаил Ведерников отметил, что инициативные и неравнодушие люди с горящими глазами, полные новых идей и готовности их реализовывать, всегда нужны в команде правительства области, и предложил девушке попробовать себя на посту первого заместителя председателя областного комитета по строительству и ЖКХ.