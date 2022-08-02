Цены на недвижимость к концу года могут вырасти на 10%

08:06, 02 августа 2022, ПАИ

Эксперты заявили, что к концу года цены на жильё могут вырасти до 10 % из-за повышения спроса. Такой прогноз дали девелоперы и риелторы.

Сейчас цены стагнируют, а на вторичку падают. Относительная стабилизация ситуации, тренд снижения, уменьшения стоимости льготной ипотеки и снижение ключевой ставки позволяют застройщикам с оптимизмом смотреть в будущее, отметили в девелоперской компании Level Group.

Рост спроса, который отмечался в июне–июле, продолжится и во втором полугодии, считает Сергей Нюхалов.

«Ликвидные объекты на первичном и вторичном рынках могут начать расти в цене осенью, когда начнётся деловой сезон: на них будет сконцентрирован спрос со стороны частных инвесторов. Такие квартиры могут подорожать на 5-7 % до конца года», — приводят «Известия» слова Татьяны Решетниковой.

Качественные жилые комплексы востребованы среди покупателей даже на низком рынке, поэтому цены будут расти — к осени они могут увеличиться на 3-5%, считают в Level Group. По итогам года, согласно прогнозу коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, цены на первичное жильё вырастут на 10-12 %.



