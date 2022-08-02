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Общество

Россиянам рассказали о бонусах, которые можно попросить вместо повышения зарплаты

Генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян рассказала, что можно попросить у работодателя в качестве поощрения вместо повышения зарплаты, пишет РИА Новости.

Работник может попросить работодателя о помощи при вступлении в профессиональное объединение или ассоциацию, участии в отраслевых мероприятиях. Это может помочь сотруднику в его реализации как профессионала. Возможна также организация обучающих программ, лекций, предоставление зала для спортивных тренировок.

Ещё одним вариантом является предоставление права полностью или частично работать удалённо, организовывать семейных отдых или оплачивать медицинскую страховку.

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