Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Женщина погибла под колёсами собственного автомобиля

Фото с места просшествия

Около часа ночи на первом километре дороги Горки – Иваново – Сопки Великолукского района 24-летний водитель, житель Санкт-Петербурга, управляя чужим автомобилем ВАЗ-2104, не справился с управлением и съехал в кювет. 

После этого владелица автомобиля, 46-летняя женщина, жительница Новосокольнического района, стала помогать выталкивать машину обратно на дорогу, встала перед ней, однако вытолкать автомобиль так и не получилось. Транспортное средство самопроизвольно вновь скатилось в кювет и придавило женщину. 

В результате полученных травм женщина погибла.

Спасатели извлекли из-под автомобиля тело погибшей и передали следственно-оперативной группе. 

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели областной службы спасения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото с места просшествия

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 августа 2022

В Гдовском районе потерялся 45-летний мужчина

02 августа 2022

Женщина погибла под колёсами собственного автомобиля
01 августа 2022

Сотрудники МО МВД России «Печорский» задержали два транспортных средства
01 августа 2022

Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет возле моста

01 августа 2022

За езду в нетрезвом виде задержали шесть водителей в Псковской области
31 июля 2022

Неизвестный сбил пешехода и скрылся с места происшествия

31 июля 2022

Под Краснодаром мужчина избил чужого ребенка из-за мармелада
30 июля 2022

Ревнивец выстрелил в глаз своему знакомому в Плюсском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...