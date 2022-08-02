Женщина погибла под колёсами собственного автомобиля

09:37, 02 августа 2022, ПАИ

Около часа ночи на первом километре дороги Горки – Иваново – Сопки Великолукского района 24-летний водитель, житель Санкт-Петербурга, управляя чужим автомобилем ВАЗ-2104, не справился с управлением и съехал в кювет.

После этого владелица автомобиля, 46-летняя женщина, жительница Новосокольнического района, стала помогать выталкивать машину обратно на дорогу, встала перед ней, однако вытолкать автомобиль так и не получилось. Транспортное средство самопроизвольно вновь скатилось в кювет и придавило женщину.

В результате полученных травм женщина погибла.

Спасатели извлекли из-под автомобиля тело погибшей и передали следственно-оперативной группе.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели областной службы спасения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.