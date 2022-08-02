В Роспотребнадзоре назвали самые опасные последствия оспы обезьян

09:40, 02 августа 2022, ПАИ

При тяжёлом течении оспы обезьян у пациента может развиться воспаление головного мозга (энцефалит), пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По её словам, осложнения оспы обезьян могут включать вторичные бактериальные инфекции.

«Это происходит в том случае, если возникает массивное нагноение оспин из-за попадания туда бактерий, особенно высоки риски при обильных высыпаниях», – отметила эксперт.

При генерализации вторичной бактериальной инфекции есть риск сепсиса. Также могут развиваться пневмония, инфекции ротовой полости и органов дыхания. После перенесённой инфекции на коже могут остаться рубцы, гипопигментация или гиперпигментация, предупредила специалист.

При этом у детей заболевание протекает тяжелее и осложнения развиваются чаще. Люди с ослабленным иммунитетом (особенно ВИЧ-инфицированные) также имеют более высокий риск развития тяжёлой формы заболевания, подчеркнула Наталья Пшеничная.