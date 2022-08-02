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Общество

Кратковременные дожди и +25 прогнозируют в Псковской области 2 августа

2 августа в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём местами кратковременные дожди, ночью без существенных осадков. Ветер западных направлений, умеренный. Температура днём от +20 до +25, сообщает Псковский гидрометцентр.

В Пскове без существенных осадков. Температура днём от +22 до +24. В Великих Луках днём небольшой дождь, ночью преимущественно без осадков. Температура днём от +23 до +25.

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