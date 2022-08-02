Более 1600 неработающих псковичей получают пособие по уходу за детьми до полутора лет

09:50, 02 августа 2022, ПАИ

С 2022 года ПФР принял от соцзащиты полномочия предоставления отдельных мер социальной поддержки. Самая массовая из них – ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Такое пособие получает более 1 600 жителей региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения ПФР РФ по Псковской области.

Специалисты ПФР напомнили, что право на пособие имеют следующие категории неработающих граждан: мама ребёнка до 1,5 года, уволенная во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации работодателя либо прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката; родитель ребёнка до 1,5 года, а также опекун или родственник, уволенные во время отпуска по уходу за ребёнком; родитель ребёнка до 1,5 года, а также опекун или родственник, обучающиеся очно; неработающий родитель ребёнка до 1,5 года, а также его опекун или родственник.

В ведомстве отметили, что размер выплаты зависит от времени, когда произошло увольнение: во время отпуска по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком или во время беременности. Если увольнение произошло во время отпуска по беременности и родам, то размер пособия составляет 40 % средней зарплаты за последний год до увольнения (минимальный размер – 7 677,81 руб. в месяц). Если увольнение было во время отпуска по уходу за ребёнком, то в размере, установленном на последнем месте работы. В остальных случаях – 7 677,81 руб.

Оформить пособие можно в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ. Подробная информация о выплате размещена на сайте ПФР в разделе «Меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения», в подразделе «Семьям с детьми».