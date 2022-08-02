Роспотребнадзор предупредил об опасности купания в фонтане

10:03, 02 августа 2022, ПАИ

Конструкция фонтанов не рассчитана на купающихся и использование их не по прямому назначению небезопасно для организма человека, сообщил Роспотребнадзор в своём Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что вода в фонтане обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается — она не будет такой же чистой, как в бассейне. Зачастую в фонтане купаются уличные собаки и птицы, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов. Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. В фонтане также могут быть обнаружены энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.

«Помните, что к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка — неосторожность при купании может привести к серьёзным травмам или удару током», — добавили в ведомстве.