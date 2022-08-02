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Общество

Семь единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

С 25 по 31 июля сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области проведены 262 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявлено 10 административных правонарушений, изъято семи единиц оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Владельцам оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует 30-процентная скидка.

Добавим, что лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности.

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