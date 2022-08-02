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Происшествия

Более 200 тысяч рублей отдали мошенникам жители Пскова

За минувшие сутки трое жителей Пскова обратились в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

54-летний пскович рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что неизвестные пытаются похитить средства и, чтобы их обезопасить, нужно перевести средства на резервные счета. В результате обмана пскович остался без 190 тысяч рублей.

33-летний пскович, желая приобрести одежду через соцсети, перевёл продавцу более 4 000 рублей. После оплаты продавец перестал выходить на связь.

А 60-летнему псковичу позвонил лжесотрудник полиции с предложением о работе. Потерпевшего заинтересовало предложение, и собеседник попросил пополнить несколько счетов мобильных телефонов, а деньги обещал вернуть при трудоустройстве. Пскович перевёл незнакомцу 20 тысяч рублей, после чего заподозрил обман и обратился в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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