В России за сутки от коронавируса выздоровели 8 573 человека

11:41, 02 августа 2022, ПАИ

По состоянию на 2 августа в стране выздоровели за сутки 8 573 человека, что на 41,1 % больше в сравнении с 1 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки количество госпитализаций составило 1 962 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 134,7 %. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 76 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ, отметили эксперты.

За 24 часа выявлено 9 560 новых случаев. Умерло за сутки 48 человек.