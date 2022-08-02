Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области обновился на треть

11:53, 02 августа 2022, ПАИ

Топ-30 медиарейтинга политиков, чиновников и общественников Псковской области обновился в июле на треть. Рейтинг на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» составила «Псковская правда».

По-настоящему новое лицо в нём только депутат Псковской городской Думы, директор муниципального предприятия Псков «Горводоканал» Константин Болотин (29-е место, медиаиндекс 342). В июле в СМИ писали о том, что Константин Болотин помог жителям своего округа посадить деревья, открыл новую канализационно-насосную станцию, проконтролировал ремонт школы.

Новыми лицами топ-30 стали главврач областной инфекционной больницы, депутат областного Собрания Анастасия Повторейко (11-е место, медиаиндекс 1037), бизнес-омбудсмен региона Аркадий Мурылёв (13-е место, медиаиндекс 906), главврач городской поликлиники, депутат гордумы Пскова Галина Невалённая (14-е место, медиаиндекс 770), вице-губернатор Нинель Салагаева (15-е место, медиаиндекс 659) и ректор ПсковГУ Наталья Ильина (19-е место, медиаиндекс 500).

Заместитель губернатора Нинель Салагаева в последний раз попадала в рейтинг в марте. В этом месяце она вновь попала в топ-30 из-за новостей о появлении в регионе АЧС, работе псковского аэропорта и ОЭЗ «Моглино», а также проекте велодорожки между Изборском и Псковом.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина не появлялась в рейтинге с января. В июле инфоповодов с её участием было довольно много: выступление на семинаре-практикуме «Без срока давности» в мастерской управления «Сенеж», российско-белорусский «Летний университет», который работал на базе ПсковГУ, старт строительства учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ, участие вуза в федеральном проекте «Передовая инженерная школа».

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».