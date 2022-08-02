Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области обновился на треть

Топ-30 медиарейтинга политиков, чиновников и общественников Псковской области обновился в июле на треть. Рейтинг на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» составила «Псковская правда».

По-настоящему новое лицо в нём только депутат Псковской городской Думы, директор муниципального предприятия Псков «Горводоканал» Константин Болотин (29-е место, медиаиндекс 342). В июле в СМИ писали о том, что Константин Болотин помог жителям своего округа посадить деревья, открыл новую канализационно-насосную станцию, проконтролировал ремонт школы.

Новыми лицами топ-30 стали главврач областной инфекционной больницы, депутат областного Собрания Анастасия Повторейко (11-е место, медиаиндекс 1037), бизнес-омбудсмен региона Аркадий Мурылёв (13-е место, медиаиндекс 906), главврач городской поликлиники, депутат гордумы Пскова Галина Невалённая (14-е место, медиаиндекс 770), вице-губернатор Нинель Салагаева (15-е место, медиаиндекс 659) и ректор ПсковГУ Наталья Ильина (19-е место, медиаиндекс 500).

Заместитель губернатора Нинель Салагаева в последний раз попадала в рейтинг в марте. В этом месяце она вновь попала в топ-30 из-за новостей о появлении в регионе АЧС, работе псковского аэропорта и ОЭЗ «Моглино», а также проекте велодорожки между Изборском и Псковом.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина не появлялась в рейтинге с января. В июле инфоповодов с её участием было довольно много: выступление на семинаре-практикуме «Без срока давности» в мастерской управления «Сенеж», российско-белорусский «Летний университет», который работал на базе ПсковГУ, старт строительства учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ, участие вуза в федеральном проекте «Передовая инженерная школа».

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 августа 2022

Названа победительница конкурса «Миссис Россия – 2022»
02 августа 2022

О празднике 1160-летия Изборска рассказала Наталья Дубровская
02 августа 2022

Новый статус Изобрского музея-заповедника обсуждают в медиацентре ПАИ

02 августа 2022

Стадион по программе «Газпром – детям» начали строить в Плюсском районе
02 августа 2022

Дом Ксендза откроется в Пскове 5 августа
02 августа 2022

До +28 градусов ожидается в Псковской области 3 августа
02 августа 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Освящение креста звонницы Псковского кремля
02 августа 2022

Константин Болотин впервые вошёл в топ-30 регионального медиарейтинга

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...