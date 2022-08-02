Митрополит Псковский и Порховский Тихон занял третью строчку в федеральном медиарейтинге

12:18, 02 августа 2022, ПАИ

В июле митрополит Псковский и Порховский Тихон вернулся в топ-10 медиарейтинга политиков, чиновников и общественников Псковской области, по данным федеральных СМИ, заняв третью строчку (медиаиндекс 813). Рейтинг на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» составила «Псковская правда».

Первое место в федеральном топе занял член Совета Федерации РФ от Псковской области, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак (медиаиндекс 23 778,4). Вторую строчку занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников (медиаиндекс 9 497,2).

2 июля Тихон отмечал день рождения и был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кроме того, он активно упоминался в публикациях, посвящённых очередной годовщине расстрела царской семьи и спорам вокруг «екатеринбургских останков».

Небольшая волна публикаций с упоминанием владыки Тихона была связана с новой женой юмориста Евгения Петросяна. Татьяна Брухунова поделилась в соцсетях своими соображениями о проблеме безбрачия, а в качестве одного из источников вдохновения указала книгу митрополита «Несвятые святые».

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».