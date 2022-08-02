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Общество

Стадион по программе «Газпром – детям» начали строить в Плюсском районе

Фото из группы «Лядская СОШ» в соцсети «ВКонтакте»

В деревне Ляды Плюсского района начали строить пришкольный стадион по программе «Газпром – детям», сообщается в группе Лядской среднеобразовательной школы в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «Лядская СОШ» в соцсети «ВКонтакте»

«Начались работы по строительству стадиона. В данный момент специальная техника расчищает площадку и снимает верхний слой грунта», – говорится в сообщении.

Фото из группы «Лядская СОШ» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, что площадку для строительства стадиона 13 июля осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в муниципалитет.

Отметим, что в 2021 году за счёт внебюджетных средств в рамках программы «Газпром – детям» в Псковской области построили 11 пришкольных стадионов. По договорённости Михаила Ведерникова с главой «Газпрома» в этом году в регионе построят ещё 15 стадионов, в том числе самый крупный – на площадке стадиона «Электрон» в Пскове.

Добавим, что программа «Газпром – детям» с 2007 года реализуется в 73 российских регионах. По всей стране построено более 1 900 современных спортивных объектов. В том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Благодаря ей во многих населённых пунктах дети и подростки впервые получили возможность заниматься спортом в комфортных условиях.

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