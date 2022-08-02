«Единая Россия» запустила в работу 37 центров гуманитарной помощи жителям Донбасса

14:25, 02 августа 2022, ПАИ

Как сообщает сайт ER.ru, без учёта помощи по линии Минобороны партия «Единая Россия» доставила более 12 тысяч тонн груза.

Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании бюро Высшего совета партии, в Донбассе и освобождённых территориях работает уже 37 гуманитарных центров партии.

«Из них 15 — в ДНР, 10 — в ЛНР, 3 — в Харьковской области, 8 — в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР — Дмитрий Саблин; за ЛНР — Виктор Водолацкий; за Харьковской областью — Артем Туров; за Херсоном — Игорь Кастюкевич; за Запорожьем — Артем Бичаев. Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии», — добавил Андрей Турчак.

Кроме того, при содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего «Единая Россия» установила телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе.

Эти терминалы позволяют проводить первичную диагностику, снимать ЭКГ, измерять давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций со специалистами.

Помимо этого, в рамках акции «Единой России» и Минпросвещения «Книги — Донбассу» собрано более 150 тысяч книг. Действие акции расширено и на освобожденные территории.

«Также партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой», — напомнил Андрей Турчак.

В Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске были открыты детские центры, в которых волонтёры-вожатые проводят творческие и спортивные занятия. Помимо этого, при поддержке партии в Донбассе к 1 сентября откроется не менее трёх кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

Добавим, что в волонтёрской работе в Донбассе и освобождённых территориях приняло участие уже более 1000 добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и Волонтёрской роты. Кроме того, МГЕР открыла представительства организации в народных республиках.

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в ПВР — их сейчас развернуто 647 в 59 регионах, там находятся 33 тысячи вынужденных переселенцев из ЛДНР. И многие из них хотят вернуться в свои города.

«Мы фиксируем обратную тенденцию — люди начали возвращаться в Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома», — подчеркнул секретарь Генсовета.

С начала специальной операции партия собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Их направили на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

«Наша гуманитарная миссия в Донбассе продолжается. По мере продвижения наших войск увеличивается число людей, нуждающихся в помощи. Они должны чувствовать нашу поддержку. Поэтому было принято решение нарастить объемы помощи, собираемой для Донбасса», — заключил Турчак.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» депутат Госдумы Александр Козловский рассказал, что «ЕР отвечает всем вызовам времени, и гуманитарная миссия, помощь людям – это образ жизни наших партийцев и единомышленников».

«С первых дней проведения спецоперации на Украине Псковское региональное отделение включилось в работу по сбору и доставке гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Собираем продукты, лекарства, вещи первой необходимости во всех местных отделениях партии. В настоящее время уже более 150 тонн гуманитарного груза было отправлено в Донбасс из Псковской области», - добавил депутат.

Александр Козловский подчеркнул, что было собрано и направлено в школы Мелитополя и Мелитопольского района вместе с руководством Крыма более тысячи книг с произведениями русских классиков. Сейчас собирают учебники, школьные принадлежности для детей, чтобы подготовить ребят к новому учебному году. Готовится также к отправке новая партия гуманитарного груза. В том числе комплекты рабочих комбинезонов для волонтеров, которые восстанавливают населенные пункты.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, предпринимательскому сообществу, нашим партийцам, которые оказывают помощь людям, оказавшимся в беде. Я лично дважды был с гуманитарной миссией в Донбассе и знаю, насколько эта помощь важна для людей», - отметил Александр Козловский.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Первый и самый большой центр помощи «Единая Россия» открыла 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Сегодня в городе работает уже 10 таких центров. Здесь организована раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощь в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, аптека. Помимо этого, представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими боевиками. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 тысяч человек.