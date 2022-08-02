О празднике 1160-летия Изборска рассказала Наталья Дубровская
Директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 августа рассказала о том, как Изборск отметил 1160-летие с первого упоминания в летописи.
По словам директора музея, всё прошло душевно, по-домашнему. «Был местный, домашний праздник, участниками которого могли стать и гости из других регионов. Отмечали все вместе», – сказала она.
Наталья Дубровская также отметила, что Изборский дом культуры подготовил прекрасный концерт, кроме того, состоялось выступление народного хора, ансамбля народных инструментов. Сцену в этом году оборудовали прямо в Изборской крепости.
«Приехал хор из Исаакиевского собора, концертный хор. Блестящее выступление было у ансамбля «Сказ», – заключила Наталья Дубровская.
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