136 рабочих мест утвердили для музея-заповедника «Изборск»

13:34, 02 августа 2022, ПАИ

Директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 августа рассказала, что после получения федерального статуса в учреждении утвердили 136 рабочих мест.

По мнению Натальи Дубровской, для сельской местности это большое достижение. «У нас сейчас работают выпускники нашего университета, у нас много работает молодежи. Приходят сильные выпускники, девочки в основном. Это дает возможность реализовывать самые смелые проекты и писать гранты», - подчеркнула она.

Наталья Дубровская также отметила, что основной костяк коллектива музея – около 60 человек – сохранен. Все они выступают в роли методистов, наставников и обучают молодых специалистов.

«Я работала с историческим факультетом, я присматривалась, мы подбирали ребят, искали, и мы ими очень довольны, большие молодцы. Очень талантливые. Для нас это большие возможности, и мы рады, что новое поколение приходит смелым», - подчеркнула директор музея-заповедника.