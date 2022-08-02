В России разрабатывают сервис для сделок с недвижимостью на «Госуслугах»
Министерство цифрового развития совместно с Росреестром разработают сервис для дистанционных сделок с недвижимостью, права на жилье будут подтверждены через ЕГРН. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
«Минцифры России совместно с Росреестром разрабатывают суперсервис «Моё жильё», который позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью. Он создаст единую цифровую среду для взаимодействия участников рынка: покупателей и продавцов недвижимости, интернет-агрегаторов объявлений, застройщиков, банков и госорганов», – говорится в сообщении.
С помощью нового сервиса можно будет проверить наличие обременений, информацию о зарегистрированных жильцах, а также наличие задолженности по оплате ЖКУ и другие параметры. А заключение сделки между продавцом и покупателем будет проходить в режиме онлайн.
«Специальный конструктор позволит составить электронный договор купли-продажи, ипотеки или долевого участия по разработанным Росреестром формам», – уточнили в министерстве.
Кроме того, в рамках проекта планируется расширение функций сервиса, предполагаемых при заселении в квартиру, к примеру, возможность заключить договор с управляющей компанией, зарегистрироваться по месту жительства в МВД. Уточняется, что подтвердить достоверность документов и сделки поможет электронная подпись в мобильном приложении «Госключ».
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