Частные дома в Пскове остались без воды из-за утечки
На улице Чапаева в Пскове идут работы по поиску утечки на водопроводе, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Аварийно-восстановительной бригаде удалось выполнить переподключения таким образом, чтобы сократить до минимума количество абонентов, находящихся в зоне аварии. В настоящее время два частных дома по адресам улица Дачная, 1 и 3 остаются без водоснабжения.
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