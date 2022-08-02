Частные дома в Пскове остались без воды из-за утечки

14:28, 02 августа 2022, ПАИ

На улице Чапаева в Пскове идут работы по поиску утечки на водопроводе, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Аварийно-восстановительной бригаде удалось выполнить переподключения таким образом, чтобы сократить до минимума количество абонентов, находящихся в зоне аварии. В настоящее время два частных дома по адресам улица Дачная, 1 и 3 остаются без водоснабжения.