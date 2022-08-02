Псковичи стали чаще интересоваться своими корнями

15:22, 02 августа 2022, ПАИ

Увеличилось количество запросов на поиск русских, эстонских и еврейских корней среди россиян и не только. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила и. о. начальника отдела использования Псковского государственного архива Юлия Пантелеева.

Она отметила, что генеалогия всегда лидировала среди поступающих запросов, но в последнее время, по ее мнению, их количество увеличилось из-за мировой ситуации. Она также добавила, что есть те, кто просит подтвердить русские корни. Запросы поступают не только из Пскова или Псковской области, также обращаются москвичи, петербуржцы и граждане соседних европейских стран: Эстонии и Латвии.