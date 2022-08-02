Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области

16:19, 02 августа 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончался ещё один человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 883 человека. Такие данные приводит стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 112 059 человек, 109 826 пациентов выздоровело.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.