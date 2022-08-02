Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области
В Псковской области от коронавируса скончался ещё один человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 883 человека. Такие данные приводит стопкоронавирус.рф.
Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 112 059 человек, 109 826 пациентов выздоровело.
Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.
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