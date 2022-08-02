Туристский информационный центр Псковской области создал новую карту региона

16:23, 02 августа 2022, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области создал новую карту региона, сообщается в официальной группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Карта помогает туристам ориентироваться в регионе и добираться до основных достопримечательностей. С помощью карты можно узнать, какие музеи и святыни Псковской области стоит посетить, а также где можно заказать экскурсию и поесть.

Отметим, что основная задача новой карты Псковской области показать музейные маршруты Псковской области, и приобщить жителей и гостей региона к музейной культуре.

Карту можно получить в офисе Туристского информационного центра по адресу: Октябрьский проспект, 14 (вход со стороны пешеходной улицы Пушкина).