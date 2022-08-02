День ВДВ отметили в Великих Луках

16:34, 02 августа 2022, ПАИ

Мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск состоялись сегодня, 2 августа, в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

В этот вторник представители «крылатой пехоты» вспоминают годы службы и чтят память ушедших товарищей. На торжественном митинге у памятного знака воинам-интернационалистам было отмечено, что Воздушно-десантные войска внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, доблестно сражались в горячих точках, принимали активное участие в миротворческих и антитеррористических миссиях, а сегодня проявляют отвагу и самоотверженность в специальной военной операции по защите Донбасса.

«Имена доблестных десантников навечно останутся в наших сердцах. Мы помним подвиг нашего земляка Сергея Шикова и его боевых товарищей из легендарной 6-й роты», – сказал, обращаясь к присутствующим, заместитель главы города Николай Андросович. Он зачитал приветственный адрес от имени главы Великих Лук Николая Козловского.

Участники митинга с особыми почестями обратились к ветеранам ВДВ, каждый из которых внёс свой вклад в укрепление обороноспособности страны. Немаловажно и то, что дух десантного братства они передают подрастающему поколению и проводят серьёзную патриотическую работу в городе.

Слова признательности и восхищения представителям элиты вооруженных сил выразили также начальник управления по профилактике правонарушений, противодействию наркомании, защите прав и социальной адаптации несовершеннолетних и отдельных категорий граждан администрации города Виктор Костюченко, председатель совета ветеранов Пётр Подгорный, председатель Союза десантников Псковской области, региональный представитель фонда «Памяти 6-й роты» Алексей Скачков, руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии Дмитрий Ласкин. Прозвучали и творческие подарки от солистов.

В завершение присутствующие возложили цветы и венки к памятному знаку.

Дань уважения воинам-десантникам и отдельно уроженцу Великих Лук, герою-десантнику Сергею Шикову отдали также на Аллее памяти 6-й роты возле братского кладбища. Мужество, отвага и героизм, с которыми бойцы этого подразделения дали отпор врагу 22 года назад в Аргунском ущелье, вызывают глубочайшую гордость. Об этом в своих приветственных речах говорили заместитель главы города Сергей Агарёв, ветеран боевых действий Николай Шмоткин.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания, а затем возложили венки к бюсту Сергея Шикова.