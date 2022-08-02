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Общество

Участница форума «Истоки»: Нужно прививать молодежи семейные ценности

«Молодежь невероятно динамична, но она останется все-таки верна некоторым ценностям, которые невозможно разрушить. Поэтому прививать их нужно всем, в единстве сила», - отметила участница форума «Истоки» Лидия Зацепина из города Владимира.

По ее словам, форум «Истоки» — это «невероятно новые знакомства»: «Люди, которые меня сегодня здесь окружают, невероятно позитивные. У них невероятно много идей. С ними очень бы хотелось работать и вместе менять свою родину к лучшему», - сказала девушка.

Лидия Зацепина подчеркнула, что хочет «вынести из этого форума хорошее настроение», завести новые знакомства и сделать проект, который «привнес бы в этот мир что-то хорошее».

Форум «Истоки» проходит в Печорском районе по поручению президента России Владимира Путина. Смены будут посвящены следующим темам: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодёжь, педагоги с 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте с 7 лет, а также активисты детских движений с 14 до 17 лет.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.

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