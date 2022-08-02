Псковский инфекционист рассказала о пользе кипяченой воды с утра

17:07, 02 августа 2022, ПАИ

С утра необходимо выпивать 250-300 миллилитров воды примерно 50-55 градусов для того, чтобы из организма после ночи «смывалась вся грязь и слизь», рассказала главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова корреспонденту ПАИ.

«Теплая вода с утра активизируется очень быстро, что позволяет, так сказать, промыть канализацию. Холодная вода, к сожалению, когда попадает в желудок, сначала нагревается до 40 градусов для того, чтобы она могла идти дальше. Также нельзя пить сразу полстакана холодной воды», - прокомментировала Елена Карзанова.