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Общество

Псковский инфекционист рассказала о пользе кипяченой воды с утра

pixabay

С утра необходимо выпивать 250-300 миллилитров воды примерно 50-55 градусов для того, чтобы из организма после ночи «смывалась вся грязь и слизь», рассказала главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова корреспонденту ПАИ.

«Теплая вода с утра активизируется очень быстро, что позволяет, так сказать, промыть канализацию. Холодная вода, к сожалению, когда попадает в желудок, сначала нагревается до 40 градусов для того, чтобы она могла идти дальше. Также нельзя пить сразу полстакана холодной воды», - прокомментировала Елена Карзанова.

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