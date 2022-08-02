Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Елена Карзанова дала рецепт хорошего снотворного в домашних условиях

Вода с чайной ложкой яблочного уксуса и ложкой хорошего меда, по мнению главного внештатного инфекциониста Псковской области Елены Карзановой, является отличным снотворным, которое не требует больших финансовых затрат. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Это такие методики, которые не требуют много финансовых вложений. И, в общем-то, кисленькая водичка с медом прекрасна», - прокомментировала инфекционист. Она также добавила, что вода с яблочным уксусом и медом работает гораздо лучше, чем молоко с медом, потому что у многих людей после 40 лет нет лактазы, которая вырабатывается в печени для утилизации пресного молока.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 августа 2022

В Великих Луках организуют «Школьный базар»
02 августа 2022

Концерт Николая Носкова в Пскове перенесут из-за проблем певца со здоровьем
02 августа 2022

День ВДВ отметили в Пскове праздничным концертом
02 августа 2022

Псковский инфекционист рассказала о пользе кипяченой воды с утра

02 августа 2022

Форум «Истоки» торжественно открылся в Псковской области
02 августа 2022

День ВДВ отметили в Великих Луках
02 августа 2022

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области
02 августа 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Никто, кроме нас


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...