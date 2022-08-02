Елена Карзанова дала рецепт хорошего снотворного в домашних условиях

17:21, 02 августа 2022, ПАИ

Вода с чайной ложкой яблочного уксуса и ложкой хорошего меда, по мнению главного внештатного инфекциониста Псковской области Елены Карзановой, является отличным снотворным, которое не требует больших финансовых затрат. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Это такие методики, которые не требуют много финансовых вложений. И, в общем-то, кисленькая водичка с медом прекрасна», - прокомментировала инфекционист. Она также добавила, что вода с яблочным уксусом и медом работает гораздо лучше, чем молоко с медом, потому что у многих людей после 40 лет нет лактазы, которая вырабатывается в печени для утилизации пресного молока.