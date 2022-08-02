День ВДВ отметили в Пскове праздничным концертом

18:00, 02 августа 2022, ПАИ

Праздничный концерт, посвящённый 92-й годовщине со дня образования ВДВ России, прошёл в Зелёном театре Пскова сегодня, 2 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

С приветственным словом к присутствующим обратились представители областной и городской власти, руководство 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Для гостей праздника, ветеранов ВДВ и действующих десантников представили концертную программу «У России есть своя защита». В ней приняли участие Театр танца «Русские узоры», группа «Саморезы», вокально-инструментальный ансамбль «Голубые молнии» и другие псковские исполнители.