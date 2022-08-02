Концерт Николая Носкова в Пскове перенесут из-за проблем певца со здоровьем

18:32, 02 августа 2022, ПАИ

Концерт заслуженного артиста России Николая Носкова вновь перенесут из-за проблем со здоровьем, об этом в личной беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил PR-менеджер музыканта.

Николай Носков, по словам представителя певца, до сих пор находится в клинике, на реабилитации после COVID-19.

«Сейчас самочувствие в порядке, есть небольшая слабость и недомогание, но это нормально. Думаю, где-то через неделю он восстановится и будет выписан из клиники», – рассказала PR-менеджер, добавив, что более точная информация о переносе концерта появится сегодня в социальных сетях артиста, после обсуждения с организаторами мероприятия.

Напомним, концерт Носкова был запланирован на 4 августа на сцене Псковской областной филармонии. Ранее уже сообщалось о переносе концерта Николая Носкова в Пскове.