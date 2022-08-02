Сенатор Елена Бибикова посетила социальные объекты Бежаницкого района

20:24, 02 августа 2022, ПАИ

Сегодня с рабочим визитом Бежаницкий район посетила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова. Об этом сообщила корреспондент районной газеты «Сельская новь».



Совместно с главой района Сергеем Михеевым и первым заместителем главы администрации района Еленой Ивановой Елена Бибикова посетила социальные объекты, на ремонт и строительство которых выделено финансирование в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование». Она ознакомилась с ходом капитального ремонта Кудеверской средней школы, проинспектировала строительство ФАПов в деревне Шилово и селе Ашево.



Капитальный ремонт Кудеверской школы осуществляется в рамках мероприятий по модернизации муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования».

На реализацию мероприятий выделено 37,1 млн руб. В 2020 году была отремонтирована крыша школы, её крыльцо и заменены все окна.

Строительство модульных ФАПов предусмотрено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области.