В Пскове пройдёт концерт с мировыми джазовыми хитами

21:37, 02 августа 2022, ПАИ

Мировые хиты джаза в исполнении петербургских музыкантов прозвучат для вас в креативном пространстве Лофт 26 августа в 19:00.



Будут звучать саксофон, контрабас и клавиши. Джазовое лицедейство для вас будут творить Никита Мочалин, Филипп Мещеряков и Михаил Марышев.



В программе вы услышите популярные мелодии таких композиторов и музыкантов XX века, как: Cole Porter, Richard Rogers, John Coltrane, Thelonious Monk и Wayne Shorter.



Билеты можно купить по ссылке или у администратора в Лофте. Далее билеты подорожают.



Адрес: Креативное пространство «Лофт», ул.Спортивная, 1Б