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Культура

В Пскове пройдёт концерт с мировыми джазовыми хитами

Произведения знаменитых джазменов включены в концертную программу. Фото Вкоонтакте

Мировые хиты джаза в исполнении петербургских музыкантов прозвучат для вас в креативном пространстве Лофт 26 августа в 19:00.

Будут звучать саксофон, контрабас и клавиши. Джазовое лицедейство для вас будут творить Никита Мочалин, Филипп Мещеряков и Михаил Марышев.

В программе вы услышите популярные мелодии таких композиторов и музыкантов XX века, как: Cole Porter, Richard Rogers, John Coltrane, Thelonious Monk и Wayne Shorter.

Билеты можно купить по ссылке или у администратора в Лофте.  Далее билеты подорожают.

Адрес: Креативное пространство «Лофт», ул.Спортивная, 1Б

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