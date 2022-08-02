В Пскове пройдёт концерт с мировыми джазовыми хитами
Мировые хиты джаза в исполнении петербургских музыкантов прозвучат для вас в креативном пространстве Лофт 26 августа в 19:00.
Будут звучать саксофон, контрабас и клавиши. Джазовое лицедейство для вас будут творить Никита Мочалин, Филипп Мещеряков и Михаил Марышев.
В программе вы услышите популярные мелодии таких композиторов и музыкантов XX века, как: Cole Porter, Richard Rogers, John Coltrane, Thelonious Monk и Wayne Shorter.
Билеты можно купить по ссылке или у администратора в Лофте. Далее билеты подорожают.
Адрес: Креативное пространство «Лофт», ул.Спортивная, 1Б
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