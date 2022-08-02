В Псковской области излечились за сутки от коронавируса 40 человек
Статистику по коронавирусу в регионе за минувшие сутки опубликовал Официальный Telegram-канал Псковской области
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 112 097 (+38)
Выздоровело – 109 866 (+40)
Умерло – 1883 (+1)
Псков -35630/25
Великие Луки -17177/1
Бежаницкий район -1491/1
Великолукский район -2698/0
Гдовский район -2014/0
Дедовичский район -2874/0
Дновский район -895/0
Красногородский район -1015/0
Куньинский район -987/2
Локнянский район -1078/0
Невельский район -5031/0
Новоржевский район -1168/0
Новосокольнический район -3154/0
Опочецкий район -3423/3
Островский район -5306/2
Палкинский район -1086/0
Печорский район -2544/0
Плюсский район -1731/0
Порховский район -4036/1
Псковский район -8894/2
Пустошкинский район -1379/0
Пушкиногорский район -1477/0
Пыталовский район -1467/0
Себежский район -2893/0
Струго-Красненский район -1885/1
Усвятский район -718/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46
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