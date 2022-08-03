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Приметы на Онуфрия Молчаливого: что нельзя делать в этот день

Память преподобного Онуфрия Печерского чествуют православные христиане 3 августа.  Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи.

На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости. Кроме того, если в этот день соврать или дать заведомо невыполнимое обещание, можно испортить свою судьбу. 

После трапезы в эту среду нужно хорошенько вымыть стол, в противном случае вскоре придется "последние крохи доедать" (то есть столкнуться с нуждой). Также необходимо тщательно вымыть посуду и в целом хорошенько убраться в доме. Иначе в жизнь может ворваться хаос, справиться с которым будет крайне трудно.

Второе название праздника «Ладят закрома» связано это с тем, что на Онуфрия было принято заниматься закромами (так называются места в амбарах, специально отведенные для хранения зерна). Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди. 

Закрома в этот день старались хорошенько проветрить и просушить, чтобы запасы хлеба не портились при хранении. В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те заранее изловили всех мышей. 

В этот день категорически запрещено без надобности разговаривать и купаться в водоёмах. Считалось, что вода уже грязная и опасная на всякие хвори. Также люди боялись, как бы их не утянул водяной. 

В этот день обращали внимание на приметы:

  • Если случатся сильные росы, будет плохой урожай льна;

  • Поранивший себя в этот день, будет долго мучиться. Чтобы этого избежать, глядя на царапину или рану, необходимо было сказать: «Стой, свернись и усмирись, кровь в моей ране, Как стоял Иисус Христос на Иордане»;

  • Коли ночь на третье августа выдалась холодной и свежей, зима будет морозной и ранней;

  • Грозовые дожди на Онуфрия говорят о том, что осень будет затяжной и очень сырой;

  • Коли на Молчаливого Онуфрия сороки громко кричат, то зима выдастся теплой;

  • Если в третий день августа по низинам слетается туман, погода будет теплой;

  • Коли в этот день светлячков хорошо видно, то осень будет ранней;

  • На Онуфрия мелкие рыбешки все на поверхности воды плескаются, то дни еще продержаться теплыми и солнечными;

  • Если к этому дню в лесу много желудей, следующий год будет урожайным;

  • Коли в третий день августа домашние гуси пытаются улететь, то в скорый срок начнет холодать;

  • Теплая и сырая погода в этот день говорит о том, что в лесу будет много грибов.

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