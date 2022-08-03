Приметы на Онуфрия Молчаливого: что нельзя делать в этот день

07:00, 03 августа 2022, ПАИ

Память преподобного Онуфрия Печерского чествуют православные христиане 3 августа. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи.

На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости. Кроме того, если в этот день соврать или дать заведомо невыполнимое обещание, можно испортить свою судьбу.

После трапезы в эту среду нужно хорошенько вымыть стол, в противном случае вскоре придется "последние крохи доедать" (то есть столкнуться с нуждой). Также необходимо тщательно вымыть посуду и в целом хорошенько убраться в доме. Иначе в жизнь может ворваться хаос, справиться с которым будет крайне трудно.

Второе название праздника «Ладят закрома» связано это с тем, что на Онуфрия было принято заниматься закромами (так называются места в амбарах, специально отведенные для хранения зерна). Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди.

Закрома в этот день старались хорошенько проветрить и просушить, чтобы запасы хлеба не портились при хранении. В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те заранее изловили всех мышей.

В этот день категорически запрещено без надобности разговаривать и купаться в водоёмах. Считалось, что вода уже грязная и опасная на всякие хвори. Также люди боялись, как бы их не утянул водяной.

В этот день обращали внимание на приметы: