Праздник пророка Ильи отметили в Островском районе
Сегодня в Горайской волости отметили праздник пророка Ильи, сообщила корреспондент газеты «Островские вести».
Сегодня в местечке Синское Устье прошел водосвятный молебен в Часовне пророка Илии. Молебен провел настоятель Свято-Троицкого собора Острова иерей Роман Павлов.
А затем в Гораях прошел большой концерт с участием артистов из ЦК «Юбилейный», коллективов «Горайские девчата», «Рябинушка», танцевального коллектива «Диамонд», вокального ансамбля «Надежда», представляющего новых партнёров Горайской волости из д.Васильевское Пушкиногорского района. В концерте участвовал также Сергей Шляндов, исполнивший популярные песни.
На выставке с участием представителей творческого объединения «Наши мастерицы» были представлены удивительные работы местных мастеров, а также работы гостей из соседнего района.
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