Горводоканал предупредил об отключении воды на Запсковье
3 августа в связи с проведением работ возможно временное отключение водоснабжения, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по следующим адресам: улица Труда 27а, 29; улица Ипподромная 99, 103, 103а.
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