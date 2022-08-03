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Эксперты рассказали, как понять, что сотрудник недоволен работой и готов уволиться

Эксперты бренд-центра hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, собрали признаки и предпосылки того, что сотрудник недоволен работой и вскоре может уволиться.

Первым признаком является снижение работоспособности. Работник начинает выполнять минимальный объём работы, от него не поступает никаких инициатив и попыток улучшить процесс. Сотрудник уже не ассоциирует себя с компанией и не заинтересовал в её развитии.

Зачастую сотрудник, который хочет уволиться, абстрагируется от коллег и команды. Он игнорирует корпоративы и праздники, не участвует в общих обсуждениях.

Также такие работники меньше времени проводят на рабочем месте. Они нередко приходят позже, а ровно в 18:00 начинают поспешно собираться и отправляются домой. Ещё одним признаком является отпуск, который сотрудник полностью истратил за короткий промежуток времени. Возможно, он планирует сменить работу и хочет перед этим отдохнуть.

Когда будущее компании перестаёт беспокоить сотрудника, он начинает вести себя более свободно и естественно, что приводит к изменению в общении с клиентами и партнёрами.

Признаки неудовлетворенности работой также можно увидеть в поведении сотрудника. Об этом говорят резкие перепады настроения, изменение рабочего графика и открытое недовольство компанией.

Если сотрудник начал одеваться более официально, то, возможно, он ходит на собеседования. Об этом могут говорить неожиданная активность в соцсетях, постоянные телефонные звонки, отлучки в рабочее время и т. д.

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