День без осадков и +27 градусов обещают псковичам сегодня
3 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, пишет официальный Telegram-канал региона.
Ожидается умеренный ветер южных направлений. Температура по области днём +23...+28 градусов.
В Пскове температура днём +25...+27 градусов, в Великих Луках +24...+26 градусов.
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