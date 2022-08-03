Росавиация продлила ограничения полётов в аэропорты на юге до 11 августа

09:20, 03 августа 2022, ПАИ

Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 11 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Полёты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку через аэропорты Сочи, Волгограды, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Отметим, что ограничение полётов в аэропорты юга и центральной части страны действует с 24 февраля.