263 ребёнка родилось в Псковском перинатальном центре в июле
В июле в Псковском перинатальном центре родилось 263 ребёнка. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Всего за июль на свет появилось 138 мальчиков и 125 девочек.
«Желаем деткам здоровья, а родителям приятных хлопот!» – добавили в центре.
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