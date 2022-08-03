263 ребёнка родилось в Псковском перинатальном центре в июле

10:04, 03 августа 2022, ПАИ

В июле в Псковском перинатальном центре родилось 263 ребёнка. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Всего за июль на свет появилось 138 мальчиков и 125 девочек.

«Желаем деткам здоровья, а родителям приятных хлопот!» – добавили в центре.