В России запретили неонацистское объединение «Н.О.Р.Д.»*
В России неформальное молодежное объединение «Н.О.Р.Д./Народное объединение русского движения»* признано экстремистским, соответствующее решение вынес Омский областной суд. Об этом пишет РИА Новости.
Праворадикальное объединение в марте прошлого года создали омичи К. Васютин и Д. Лобов. В организации периодически вербовали новых участников, по данным регионального УФСБ, в ней состояло всего 30 человек.
В пресс-службе суда отмечается, что идеология объединения сводится к стремлению выдворить неславян из России, борьбе с леворадикальными активистами и «очищению городских улиц» от наркоманов и алкоголиков.
По данным УФСБ по Омской области, Васютин и Лобов были лидерами сообщества: «Установили порядок руководства организацией, порядок проведения акций, используя для общения между собой «ВКонтакте» и Telegram».
На Васютина и Лобова между тем возбудили уголовное дело об организации экстремистского сообщества.
* Экстремисткая организация, запрещена в России
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