В России запретили неонацистское объединение «Н.О.Р.Д.»*

10:06, 03 августа 2022, ПАИ

В России неформальное молодежное объединение «Н.О.Р.Д./Народное объединение русского движения»* признано экстремистским, соответствующее решение вынес Омский областной суд. Об этом пишет РИА Новости.

Праворадикальное объединение в марте прошлого года создали омичи К. Васютин и Д. Лобов. В организации периодически вербовали новых участников, по данным регионального УФСБ, в ней состояло всего 30 человек.

В пресс-службе суда отмечается, что идеология объединения сводится к стремлению выдворить неславян из России, борьбе с леворадикальными активистами и «очищению городских улиц» от наркоманов и алкоголиков.

По данным УФСБ по Омской области, Васютин и Лобов были лидерами сообщества: «Установили порядок руководства организацией, порядок проведения акций, используя для общения между собой «ВКонтакте» и Telegram».

На Васютина и Лобова между тем возбудили уголовное дело об организации экстремистского сообщества.

* Экстремисткая организация, запрещена в России