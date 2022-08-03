Эксперты: Авторынок России показывает уверенный рост

10:16, 03 августа 2022, ПАИ

Авторынок России растёт третью неделю подряд. С 25 по 31 июля россияне приобрели 9 239 новых легковых автомобилей. Это на 13 % больше, чем неделей ранее. Такие данные приводят эксперты агентства «Автостат».

За первую неделю июля россияне купили 7 342 легковых автомобиля, за вторую – 7 404, за третью – 8 199, а за четвёртую – 9 239 автомобилей.

Агентство уточнило, что россияне по-прежнему отдают предпочтение отечественной марке Lada, доля продаж которой достигла 32,6 %. При этом в начале месяца она составляла 26,4 %.