Эксперты: Авторынок России показывает уверенный рост
Авторынок России растёт третью неделю подряд. С 25 по 31 июля россияне приобрели 9 239 новых легковых автомобилей. Это на 13 % больше, чем неделей ранее. Такие данные приводят эксперты агентства «Автостат».
За первую неделю июля россияне купили 7 342 легковых автомобиля, за вторую – 7 404, за третью – 8 199, а за четвёртую – 9 239 автомобилей.
Агентство уточнило, что россияне по-прежнему отдают предпочтение отечественной марке Lada, доля продаж которой достигла 32,6 %. При этом в начале месяца она составляла 26,4 %.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
03 августа 2022
Казнить нельзя оправдывать: псковичка ищет мужчину, который украл ее велосипед из подъезда