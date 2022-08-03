Фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в Пскове 19-20 августа
В псковском Дендропарке около Мирожского монастыря в третий раз зазвучит русская и зарубежная классика в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и солистов ведущих музыкальных театров нашей страны, сообщат театрально-концертная дирекция Псковской области в своём Telegram.
Услышать «Музыку на воде» можно будет 19 августа в 19:00 и 20 августа в 19:00.
Добавим, что фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
03 августа 2022
Казнить нельзя оправдывать: псковичка ищет мужчину, который украл ее велосипед из подъезда