Жители Дно 6 августа смогут прийти на осмотр к специалистам областной инфекционной больницы

11:24, 03 августа 2022, ПАИ

В субботу, 6 августа, специалисты областной инфекционной больницы будут принимать жителей города Дно, сообщает районная газета «Дновец».

Приём будет организован в передвижном медицинском комплексе «Псковская епархия» рядом с дновской больницей (ул. Карла Маркса, д. 19). С 10:00 до 14:00 инфекционист, пульмонолог и лор будут проводить бесплатный прием по полису ОМС с возможностью последующей госпитализации.

Также будет возможность пройти экспресс-исследование на ВИЧ. С 14.00 до 16.00 вы сможете пройти различные лабораторные исследования платно:

анализы крови и клеща на клещевой энцефалит и боррелиоз;

аллергодиагностика и паразитозы;

острые кишечные заболевания;

герпес-вирусы;

гепатиты;

диагностика COVID-19 (ПЦР, ИХА, антитела) и многие другие.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед посещением медицинского комплекса обязательна предварительная запись. Осуществить её можно по телефону +7 (8112) 294-122 с 09:00 до 19:00.

