Жители Дно 6 августа смогут прийти на осмотр к специалистам областной инфекционной больницы
В субботу, 6 августа, специалисты областной инфекционной больницы будут принимать жителей города Дно, сообщает районная газета «Дновец».
Приём будет организован в передвижном медицинском комплексе «Псковская епархия» рядом с дновской больницей (ул. Карла Маркса, д. 19). С 10:00 до 14:00 инфекционист, пульмонолог и лор будут проводить бесплатный прием по полису ОМС с возможностью последующей госпитализации.
Также будет возможность пройти экспресс-исследование на ВИЧ. С 14.00 до 16.00 вы сможете пройти различные лабораторные исследования платно:
- анализы крови и клеща на клещевой энцефалит и боррелиоз;
- аллергодиагностика и паразитозы;
- острые кишечные заболевания;
- герпес-вирусы;
- гепатиты;
- диагностика COVID-19 (ПЦР, ИХА, антитела) и многие другие.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед посещением медицинского комплекса обязательна предварительная запись. Осуществить её можно по телефону +7 (8112) 294-122 с 09:00 до 19:00.
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